Casini | Campione uscente contro primo club d’Italia particolare

(Di sabato 17 agosto 2024) Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Dazn prima del fischio di inizio tra Genoa-Inter, partita valida per la prima giornata del campionato di Serie A. VOGLIA DI SERIE A ? Lorenzopresenta la prima giornata di campionato: «E’ una tradizione, una giornata: c’è chi ha vinto lo scudetto l’Inter e il, il Genoa. Vogliamo avere un campionato competitivo e delle squadre italiane forti in Europa. Ovviamente i tanti tifosi allo stadio ci dà soddisfazione. Per fortuna questo è uno dei campionati più apprezzati, tant’è che gli introiti da stadio sono arrivati oltre i 400 milioni di euro. Dopo la pandemia questa voglia è aumentata». Le sue parole dopo quelle di Matteo Darmian.