Mucillagini invadono i mari italiani | quali sono i rischi per la salute

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 16 agosto 2024) Mucillagine. Il mar Adriatico invaso dalla mucillagine, in particolare la riviera romagnola. Spiagge deserte a Pesaro, con lo specchio d’acqua coperto giorno e notte dalla mucillagine. È bene specificare, però,per la. (Continua) Leggi anche: Vacanza al mare diventa un incubo, 21enne sbaglia il tuffo dalla scogliera: è grave Leggi anche: Intossicati dopo il sushi, scoppia il caso: di chi è la colpa Il sindaco di Pesaro si tuffa in acqua Le spiagge a Pesarodeserte. I bagnanti non ne vogliono sapere di tuffarsi in un mare pieno di mucillagine. L’agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpam) ha affermato che latà del mare lungo la costa pesarese è eccellente, in base ai prelievi effettuati il 5 agosto scorso.