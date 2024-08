Borse verso la miglior settimana del 2024 Recuperati quasi tutti i cali di agosto ma è presto per abbassare la guardia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Lehanno recuperato tutto quanto avevano perso nei primi giorni di, quella si chiude oggi si candida ad essere ladelper gli indici azionari. La caduta era iniziata il 31 luglio, per concludersi l’8. Tra i titoli più colpiti quelli tecnologici, a cominciare da Nvidia, società simbolo della nuova passione degli investitori, ovvero l’intelligenza artificiale. Nella primadiha perso il 14%, salvo recuperare poi circa il 30% recuperando tutto quanto perso (piccola annotazione aritmetica, se un titolo perde il 10% deve salire più del 10% per recuperare tutto, poiché la percentuale è calcolata su un valore di partenza più basso). Lo stesso è accaduto a Microsoft mentre Alphabet (Google) e Amazon, seppur a loro volta protagoniste di crescite marcate, restano ancora un poco al di sotto dei valori per capitombolo.