Genoa c’è il sì di Pinamonti Si sblocca una trattativa – Sky

(Di giovedì 15 agosto 2024) Intreccio di mercato tra Fiorentina e. I liguri hanno chiuso per Andrea, come spiegato da Gianluca Di Marzio. Nel frattempo Albert Gudmundsson si trasferirà alla Fiorentina. SÌ – Albert Gudmundsson passa alla Fiorentina in prestito con obbligo condizionato. L’attaccante delviaggerà verso Firenze dopo un lungo tira e molla con l’Inter che non ha mai deciso di affondare il colpo. Are la situazione ci ha pensato Andreache nel pomeriggio di oggi ha deciso di accettare la chiamata del. L’attaccante azzurro, spiega Gianluca Di Marzio, si trasferirà in Liguria in prestito oneroso a 2 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a quota 14 milioni. Sudore e sacrificio:si fa strada LAVORO – L’ex Inter, dopo la retrocessione con il Sassuolo, continuerà a giocare in Serie A con la maglia del Grifone.