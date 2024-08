Due turisti fanno bagno vietato | rischiano di annegare insieme al bagnino intervenuto per aiutarli Salvati in extremis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 agosto 2024) Bellano (Lecco), 15 agosto 2024 - Prima dueinglesi di 15 e 20 anni, poi un21enne di passaggio che si è tuffato in acqua per. I volontari del Soccorso bellanese nel pomeriggio di Ferragosto hanno salvato tre persone che stavano annegando tutte assieme nel lago di Como, alla foce del torrente Pioverna, dove non si potrebbe fare il, come in prossimità di tutte le foci. I due villeggianti in vacanza sul lago, entrambi di Londra, erano in difficoltà. Da riva unmilanese che si trovava lì di passaggio e li ha visti, si è tuffato per recuperarli, ma è stato colto da un malore a causa dello shock termico e dello sforzo fisico per cercare di trascinarli a terra.