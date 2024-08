Morgan l’appello ai colleghi dopo il caso di Angelica Schiatti | Mi avete abbandonato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Nel marasma giudiziario e mediatico chesta affrontandole accuse mosse da, il cantante torna a prendere parola.le scuse e il tentativo di spiegare la sua versione dei fatti, questa voltasi appella ai suoicantanti in uno sfogo volto a chiedere aiuto., la lettera aperta aiChenon sia nuovo a situazioni spigolose che accendono critiche e polemiche legate al suo temperamento non è una novità. La vicenda nata daldi, sua ex fidanzata, è però ben più grave delle normali uscite televisive che siamo abituati ad attribuire al cantante di Altrove.