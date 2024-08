Le trattative Ipotesi Buchel bis torna anche Maurizii

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Archiviata la prima uscita ufficiale dell’Ascoli in coppa, il direttore sportivo Righi è subitoto ad operare sul mercato per rinforzare l’attuale organico nei reparti in cui c’è bisogno di elementi. La partita col Gubbio ha fornito buone risposte, seppur come ben sappiamo il calcio estivo lascia sempre il tempo che trova, ma ora entriamo di fatto nelle settimane decisive messe a disposizione per puntellare la rosa di nomi che sarà messa a disposizione di Carrera al fine di agevolarlo nella missione di risollevare le sorti del Picchio in questo campionato di C. Tra i nomi che nelle ultime ore sono stati accostati al club bianconero c’è quello del centrocampista Büchel (oggi alla Spal), un profilo rimasto sempre nei cuori dei tifosi e dotato di quelle caratteristiche tecniche in grado di poter fare la differenza in una categoria del genere.