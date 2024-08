Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ledi2024e stiamo già pensando alle prossime. Sì, perché abbiamo già una sede e delle date ufficiali (l'assegnazione è stata proclamata il 13 settembre 2017), e la macchina organizzativa per la prossima edizione dei Giochi è già partita. Ci vediamo a LosLesi terranno a Losdal 14 al 30 luglio, mentre le Paralimpiadi inizieranno il 15 agosto. Losdiventerà così la terza città, dopo Londra e, ad ospitare per tre volte i Giochi olimpici estivi dopo le edizioni del 1932 e del 1984, mentre per le Paralimpiadi sarà la prima volta nella città californiana. Complessivamente sarà la quinta edizione delleestive ospitata negli Stati Uniti, dopo le due precedenti edizioni di Lose quelle di Saint Louis 1904 e Atlanta 1996. LosMemorial Coliseum FREDERIC J.