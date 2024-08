Rossella Brescia lasciata da Luciano Cannito | choc e figli mai arrivati

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 12 agosto 2024)ha recentemente confermato la fine della sua relazione durata vent'anni con il coreografo. In un'intervista al Corriere, la celebre ballerina e conduttrice ha rivelato come il suo dolore personale abbia influenzato il suo lavoro, in particolare durante le riprese del film Jastimari di Riccardo Cannella, in cui ha recitato al fianco di Fabio Troiano e Francesco Foti. "È successo mentre stavo girando il film e non l'ho deciso io, per me è stato uno", ha dichiarato la. "Mettere il mio dolore al servizio del mio lavoro mi è piaciuto", ha detto, sottolineando come l'arte possa diventare un canale di elaborazione e superamento delle difficoltà personali. Nel raccontare la fine della sua storia conha trovato un parallelo con la nota attrice Jennifer Aniston, che ha superato pubblicamente la separazione da Brad Pitt.