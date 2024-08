Incidente mortale in provincia di Latina | cade dalla moto e viene investita da un furgone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 12 agosto 2024 – Tragedia indidove, alle prime ore dell'alba ad Aprilia lungo la stradale Nettunense in località Campoleone, dove i carabinieri del dipendente N.O.R.M. -Sezione Radiomobile intervenivano a causa di un. Laguidata da un cittadino classe 2002 residente ad Aprilia, per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio rovinando a terra lungo l'opposta corsia e la persona trasportata, una cittadina rumena classe 2005 residente ad Aprilia, nelre sull'asfalto, veniva colpita da unin transito nell'opposta direzione che ne causava il decesso sul colpo. Il veicolo investitore, si allontanava facendo perdere le proprie tracce.