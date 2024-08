Deadpool & Wolverine | gli incassi del cinecomic battono un nuovo record

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il mercenario chiacchierone colpisce ancora: come riportato anche da Variety, la nota rivista statunitense,ha ufficialmente superato 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale. Si tratta di unper il primo film vietato ai minori prodotto dai Marvel Studios. Dopo aver incassato 495 milioni di dollari negli Stati Uniti, e 535 milioni a livello internazionale, la pellicola con protagonisti Ryan Reynolds e il ben ritrovato Hugh Jackman, ha ufficialmente guadagnato 1,03 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il film è attualmente secondo solo a Inside Out 2 come film di maggior incasso del 2024. Se dovesse raggiungere gli 1,06 miliardi di dollari, infrangerebbe ildei film vietati ai minori con maggior incasso in assoluto, superando il Joker della Distinta Concorrenza.