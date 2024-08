Neres non convocato è vicino al Napoli Manna prepara subito tre acquisti per Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 11 agosto 2024)nondal Benfica, si avvicina al. Dopo l’appello dilavora su tre nomi per acntare il tecnico. Il calciomercato delentra nel vivo. Davidè sempre piùall’azzurro, mentre Antoniopreme per nuovi innesti. Il direttore sportivosembra pronto a rispondere con tre colpi. Calciomercatonon, affare in dirittura d’arrivo Davidnon è statodal Benfica per la sfida contro il Famalicao. Un’assenza che fa seguito alle parole del tecnico Roger Schmidt: “Potrebbe succedere qualcosa“, aveva dichiarato ieri, alimentando le voci di un imminente trasferimento. Secondo il Corriere dello Sport, l’accordo trae ilè totale. “Resta solo una piccola differenza sulle cifre: i lusitani chiedono 30 milioni mentre ilè fermo a 25 con bonus“, rivela il quotidiano.