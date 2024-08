Donna di 33 anni uccisa da uno sparo a Siena | indagato il compagno

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 11 agosto 2024)– C’è unper la morte della 33enne colombiana Yuleisi Ana Manyoma Casanova,da un colpo di arma da fuoco nella sua casa di Strada del Villino ail 10 di agosto. È ildi 26, anche lui colombiano, L.F.P.B. le sue iniziali. Queste le risultanze delle indagini fin qui svolte dalla questura di. Laè morta sul colpo, questo quanto emerso anche dalle analisi della scientifica, per unoa distanza ravvicinata partito da un fucile calibro 16 caricato a pallini. Quando il colpo è partito il fucile era nelle mani dele i due si trovatano soli nella camera da letto dell’abitazione, anche se nell’immobile, in altre stanze, c’erano diverse persone. L’arma era detenuta in maniera illegale e per questo il 26enne è stato arrestato in flagranza differita di reato e condotto in carcere.