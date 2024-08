Centinaia alle esequie della bimba di 9 anni accoltellata in Gb

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024)di persone in lutto si sono riunite oggi a Southport, nel nord-ovest dell'Inghilterra, per il funerale di una bambina di noveuccisa nell'attacco con coltello del mese scorso, che ha scatenato più di una settimana di disordini a livello nazionale. Familiari, amici, leadercomunità e soccorritori si sono uniti ai genitori di Alice da Silva Aguiar per una cerimonia emozionante in una chiesa cattolica nella cittadina balneare, quasi due settimane dopo l'accoltellamento di massa che ha sconvolto il paese. Ai partecipanti è stato chiesto di vestirsi di bianco, una tradizione per alcuni in Portogallo, da dove provengono i genitori di Alice. La gente del posto lungo la strada principale ha applaudito al passaggio del corteo funebre con una piccola bara bianca, appoggiata su una carrozza trainata da due cavalli bianchi con piume colorate.