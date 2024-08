Lukaku-Napoli | un gesto sui social accende le speranze dei tifosi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 10 agosto 2024)sempre più vicino al, ilal post di Conte su Instagram, fa sognare iazzurri.– Un semplice like su Instagram rile voci sul futuro di Romelu. L’attaccante belga ha apprezzato il post di fine ritiro di Antonio Conte, alimentando ledeidel: ilIl like dial messaggio del tecnico azzurro non è passato inosservato. In un’estate di voci e trattative, questoha immediatamente scatenato l’entusiasmo della tifoseria partenopea. Il rapporto tra Conte e, consolidato ai tempi dell’Inter è la chiave per l’approdo del belga in maglia azzurra. L’apprezzamentopotrebbe nascondere un indizio di mercato molto importante. Idelattendono con ansia sviluppi su questa trattativa.