Gaza raid israeliano contro una scuola 100 morti

(Di sabato 10 agosto 2024) L'agenzia di difesa civile digestita da Hamas ha affermato che un attaccoha colpito unaCity uccidendo un centinaio di persone. In una nota diffusa su Telegram, l'esercitoconferma ilnei pressi di unaCity spiegando che l'aeronautica "ha colpito con precisione i terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro dillo e comando nellaAl-Tabai'een e situato accanto alla moschea a Daraj Tuffah, che viene usata come rifugio dai residenti diCity". "Il centro dillo e comando - evidenzia l'Idf - era utilizzato come nascondiglio dei terroristi e dei comandanti di Hamas. Da lì venivano pianificati numerosi attacchii militari israeliani e lo Stato di Israele".