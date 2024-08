Ferragosto sicuro | è già raffica di denunce per furti e droga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in vista del, ha ulteriormente intensificato l’attività di contrasto e prevenzione della criminalità predatoria. In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, nel corso degli ultimi cinque giorni, ha coordinato mirati servizi di controllo del territorio che hanno interessato in modo particolare i comuni di Montemiletto, Venticano, Mirabella Eclano ed i comuni della Valle Ufita. Mediante l’impiego complessivo di circa 60 pattuglie, è stato possibile procedere al controllo degli occupanti di oltre 600 veicoli.