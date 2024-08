Viaggio tra le famiglie libanesi al confine con Israele

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 agosto 2024) «Non ti preoccupare, qui sei al sicuro.non attaccherà mai questo villaggio: sanno che siamo cristiani e sanno che i cristiani non sono ostili. Se danno il via a un’operazione militare, noi non saremo coinvolti». La struttura che si affaccia sulla valle a ridosso delconnon sembra un albergo, ma la residenza di una famiglia mediorientale benestante. Tutte le stanze degli hotel, qui, sono piene. Ci facciamo ospitare in un appartamento del villaggio dove vivono i cittadini locali. Bisogna stare attenti con le luci, soprattutto quando si è fuori, sul balcone. «ci guarda e non dobbiamo farci scambiare per target». Un cameraman avverte: «Mi raccomando, nessuno si metta a utilizzare lo zoom per inquadrare le postazioni israeliane». Poco dopo, arriva un giovane vestito di nero.