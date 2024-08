Tortillas de patatas | Il Cuore della cucina spagnola

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tortilla Española: Un Simbolo di tradizione e convivialità nella. Un piatto facile da preparare con amici e parenti La tortilla española, conosciuta anche come tortilla de, è uno dei piatti più iconici. Semplice negli ingredienti ma ricca di sapore, questa frittata di patate rappresenta un vero e proprio simbolo gastronomico, apprezzato non solo in Spagna, ma in tutto il mondo. Origini e Storia Le originitortilla española sono avvolte nel mistero. Alcune teorie suggeriscono che la sua creazione risalga al XIX secolo, durante le guerre carliste, quando una contadina basca avrebbe preparato un piatto a base di uova e patate per sfamare i soldati. Altre versioni indicano la sua nascita nella regione di Navarra o in Estremadura.