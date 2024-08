Protesta dei balneari ombrelloni chiusi a Cesenatico | Hanno aderito tutti gli stabilimenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Cesena, 9 agosto 2024 – Alle 7.30 di mattina il sole è basso, l’acqua dell’Adriatico è una carezza sulle caviglie dei pochi che passeggiano a riva e l’unica cosa che fa ombra è il grattacielo di. E’ durata due ore, fino alle 9.30, ladei gestori deglichevoluto richiamare l’attenzione del Governo su una partita, quella aperta con l’Unione Europea, che dura da troppo tempo e che non sta dando nessuna certezza sul futuro lavorativo di un’intera categoria. Dunque aper due ore glisono rimasti, il che però non ha significato serrare le porte e respingere gli avventori più mattinieri. Perché va bene lo sciopero, ma l’ospitalità della Romagna, soprattutto nel cuore dell’estate, non si discute.