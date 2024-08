Nel Pavese sei focolai di peste suina | scatta l’indagine dei Nas per cercare di isolare il virus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Pavia, 9 agosto 2024 – Ma sono davvero soltanto i cinghiali a diffondere ildellaafricana? Si sono posti l’interrogativo i carabinieri dei Nas di Cremona, che insieme alla Procura stanno provando a fare chiarezza per capire come mai, dopo un anno dalla diffusione delin provincia di Pavia, la psa sta di nuovo colpendo gli allevamenti diffondendosi a macchia d’olio. Sei ifinora individuati in provincia di Pavia: a Mortara, Gambolò, Torrevecchia Pia, Santa Cristina e Bissone, Marzano e Tromello dove sono stati abbattuti quasi 34mila suini. E questo accade nonostante le restrizioni e le misure di prevenzione imposte a livello regionale.