Dramma nel Salento Si schianta con la moto lungo la tangenziale ovest muore 23enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora unnelcausato da un incidente che ha portato alla morte di un giovane centauro appena. Uno schianto fatale che si è verificato, durante la scorsa notte,ladi Lecce, esattamente allo svincolo per Gallipoli e Nardò, a poche centinaia di metri dall’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Per cause ancora tutte da chiarire e verificare, si è verificato un tamponamento tra la, una Yamaha R6, sulla quale viaggiava la vittima, Emanuele Montanato, come detto, originario di Novoli, ed una Hyundai Tucson. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, sarebbe stato il giovane, che stava rientrando a casa dopo una cena tra amici, a tamponare violentemente l’auto e poi ad essere sbalzato sull’asfalto.