Ad agosto è record di croceristi nei porti italiani

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 agosto 2024) AGI - L'estate 2024 conferma la forte crescita del settore delle crociere, soprattutto nei. Msc Crociere ha annunciato un nuovodurante il periodo di Ferrcon le 13 navi che movimenteranno oltre 300.000 passeggeri in 14della penisola e delle due isole, segnando un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. La regina è Genova, storico homeport della Compagnia, che nelle due settimane centrali divedrà la presenza di 65.000 crocieristi con ben 12 toccate e 6 navi. Seguono Civitavecchia (59mila), Napoli (45mila) e Bari (25mila). L'itinerario più gettonato dagliper questo periodo è quello in partenza da Civitavecchia e Napoli su MSC Divina con tappe come Mykonos, Santorini e Smirne in Turchia.