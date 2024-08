Via dell' Amore biglietti e prenotazioni | tutte le regole e le modalità di accesso per turisti e residenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Riomaggiore (La Spezia), 7 agosto 2024 – Fra due giorni, da venerdì 9 agosto, la Viasarà aperta a tutti. Queste lee leche ha reso note il Parco nazionalee Cinque Terre. Per iOrari di visitaindividuali GruppiAgevolazioni Faq Per iSi accede alla Viasu prenotazione scegliendo uno slot orario (00’, 15’, 30’, 45’) per un massimo di 100 persone ogni 15 minuti. Il tempo massimo di percorrenza è di 30 minuti. L'ingresso è da Riomaggiore (a sinistra uscendo dalla Stazione) e, in alta stagione, il percorso è a senso unico con uscita a Manarola.