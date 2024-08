Vasto | sorpresi con la droga La Polizia di Stato arresta 4 giovani

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024)te quattro persone e sequestrati 6 kg di hashish, marijuana, cocaina e 10.000 euro in contanti Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nel Centro Direzionale, hanno notato quattro soggetti seduti su una panchina che, con atteggiamento circospetto, confabulavano tra di loro. Gli operatori, insospettiti, li hanno raggiunti e controllati trovandoli in possesso di uno zainetto contenente 23 panetti e un borsone contenente 36 panetti per un peso complessivo di circa 6 Kg di hashish, 700 grammi di marijuana, una bustina di circa 15 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento dellae la somma di circa 10.000 euro suddivise in banconote di vario taglio.