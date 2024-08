Elezioni regionali in Toscana Danti e il cantiere centrosinistra | Ok a ripartire da zero Giani bis? Proposte prima dei nomi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Firenze, 6 agosto 2024 – “Ecco, ora qui giro a sinistra. Ovviamente". Perfino gli incroci stradali, che d’altronde vantano una vasta letteratura sulle scelte dell’esistenza quando si arriva a un bivio, confermano a Darioqual è la direzione – ostinata e contraria – da intraprendere ogni volta. E il segretario regionale di Sinistra italiana imbocca la direzione che sarà anche l’impronta che porterà in dote nel laboratorio settembrino del dem Emiliano Fossi per disegnare il progetto politico per il voto del ’25., parte ildeltoscano. "Sì e qui c’è un punto politico sul quale vorrei soffermarmi – ci risponde mentre accompagna il gatto Leone dal veterinario – Ho apprezzato molto l’iniziativa di Fossi che ha finalmente indivuato la formula giusta, quella di immaginare questa regione per il 2030, anzi vado oltre, per il 2050.