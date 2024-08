Candlelight a Villa Domi notte di San Lorenzo fra musica e stelle

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Sabato 10 agosto, nella magica atmosfera delladi Sane dellecadenti,ospiterà “Ladelle”, eventoa lume di candela dedicato allaclassica e alla canzone napoletana d’autore prodotto dalla “Fuori Campo Eventi” di Mirka Contessa, che già a luglio ha riscosso grande successo di pubblico. A salire sul palco della panoramica dimora del ‘700del patron Domenico Contessa, saranno due protagoniste dellainternazionale come il soprano Martina Bortolotti von Haderburg e il Maestro Ivana D’Addona, pianista, compositrice e arrangiatrice, per un romantico viaggiole che spazierà dalla lirica allaclassica e ai grandi classici della canzone napoletana, e per l’occasione di Sananche ad altri famosi brani dedicati alle