Calcio Serie D Altra amichevole per la Vigor Senigallia

(Di martedì 6 agosto 2024) Il 7 agosto c’è la Recanatese, match che potrebbe riproporsi in Coppa Italia, 6 Agosto 2024 – Secondastagionale per lache mercoledì 7 agosto alle 18 gioca di nuovo al Bianchelli contro una pari categoria. Dopo aver perso qualche giorno fa l’esordio stagionale in casa contro la Virtus Francavilla, formazione pugliese appena retrocessa dallaC e vincitrice per 2-1 dopo essersi portata già al 20? del primo tempo sul 2-0 (di D’Errico al 71?, su rigore procurato da Alonzi, il gol del definitivo 1-2) i rossoblù tornano al Bianchelli per affrontare la Recanatese. Il derby tornerà in campionato e potrebbe essere anticipato già il 1° settembre in Coppa Italia, se i leopardiani battessero l’Ancona nel turno preliminare. Ingresso gratuito.