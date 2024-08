Spiagge Cna Balneari chiede incontri urgenti ai presidenti Meloni e Fedriga

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 5 agosto 2024) ROMA – Cnaha richiesto un incontro urgente, con due lettere distinte, al presidente del Consiglio, Giorgia, e al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano. Tema delle richieste la scadenza, imposta dalla legge 118/2022, delle concessioni, prevista tra meno di cinque mesi, in assenza di una norma nazionale e senza linee guida omogenee per l’intero sistema balneare italiano. Al presidentesidi difendere, in ambito nazionale ed europeo, la specificità italiana caratterizzata da un vivace tessuto imprenditoriale fortemente radicato nelle dinamiche di sviluppo dei territori. Al presidenteviene evidenziata la necessità di adottare criteri univoci attraverso i quali procedere al rinnovo delle concessioni.