Se negli scacchi i record sono degli junior l’Italia si consola con i senior

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ildi cui si parla questa settimana è quello del tredicenne turco Yagiz Erdogmus. Non l’ha ancora stabilito, ma dopo un torneo in grande spolvero gli manca un punto per raggiungere quota 2600 punti elo: di tempo tuttavia ne ha, visto che il primato appartiene a Wey Yi, che raggiunse quota 2600 a 14 anni e quattro mesi, per divenire in seguito ed essere tuttora un habitué del vertice mondiale. Intanto, come segnala sul Guardian Leonard Barden, in vista dele di chissà quali futuri traguardi, Erdogmus è già il più giovane grande maestro in attività, e in tutta la storiasolo tre han fatto meglio di lui. Con gliva così: stiamo continuamente a segnalare nuovi primati, e il più giovane di qui e il più giovane di là.