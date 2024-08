Media ' Mosca invia armi e missili Iskander a Teheran'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) La Russia avrebbe iniziato a dotare massicciamente l'Iran di nuove, in preparazione di una guerra contro Israele, secondo quanto riferiscono alcuniinternazionali e Channel 14 in Israele. Secondo diversi report,avrebbe dispiegato sistemi avanzati di guerra elettronica in Iran, compresi quelli che possono danneggiare o interrompere i sistemi militari a una distanza massima di 5.000 chilometri. Diversi blogger militari scrivono che nel fine settimana la Russia ha fatto atterrare in aeroporti iraniani aerei da trasporto Ilyushin con munizioni e, un missile balistico utilizzato nella guerra con l'Ucraina.