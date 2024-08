Mattarella ricorda la strage dell' Italicus | Paese unito respinse attacco

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 agosto 2024) AGI - "Nel giorno'anniversario rinnoviamo i sentimenti di vicinanza e condivisionea Repubblica ai familiarie vittime e ai tanti feriti". Lo afferma il presidentea Repubblica, Sergio, in occasione del 50mo anniversariodove una bomba sul treno Roma - Monaco provocò la morte di 12 persone e 48 feriti. "Nella catena sanguinosaa stagione stragista'estrema destra italiana, di cui laè parte significativa, emerge la matrice neofascista, come sottolineato dalla sentenzaa Corte di Cassazione e dalle conclusionia Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2, pur se i procedimenti giudiziari non hanno portato alla espressa condanna di responsabili", aggiunge il Capoo Stato.