Basket 3×3 la Lettonia chiude imbattuta la fase a gironi Lituania e Francia passano in semifinale

(Di domenica 4 agosto 2024) Ultima giornata delladel torneo dimaschile 3×3 alle Olimpiadi di Parigi 2024, con i play-in disputati tra le squadre classificate dal terzo al sesto posto che hanno così determinato le due semifinali di domani: andiamo a riepilogare brevemente il tutto. Lapadrona di casa batte nettamente la Cina per 21-12,ndo così al quinto posto complessivo con 4 successi e 3 sconfitte. Lanon trema di fronte ad una mai doma Polonia e vince 16-22, completando così la prima(7-0) e staccando il pass diretto per ladi domani. Lasorprende la Serbia in volata con il punteggio di 20-18 e si posiziona al terzo posto.