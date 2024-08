Vicario un veterano del Tottenham a 27 anni | Postecoglou ama la sua leadership e l’aiuto che dà ai giovani

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2024) Il portiere delGuglielmosta per iniziare la sua seconda stagione in Premier League. L’ex Empoli è certo di poter migliorare e il suo tecnico, Ange, nutre di profonda stima per lui.ildel: «Per superare le difficoltà devi darti tempo, lavorare tanto e credere in te stesso» The Athletic scrive: Guglielmoè undel, a 27. Anche lui, ridendo, ha detto di essere uno dei più vecchi della squadra. Lui e Udogie hanno partecipato a una giornata di beneficenza con i senzatetto della Corea del Sud, offrendo loro consigli tattici di gioco. Il portiere ha dichiarato: «È solo il mio secondo anno qui, ma sento di avere più responsabilità rispetto alla scorsa stagione. Sono molto contento di essere considerato uno dei giocatori con maggiore esperienza, voglio aiutare i compagni più».