Un affitto ponte per quattro asili Vittoria di Gentilino e Bergognone

(Di sabato 3 agosto 2024) e Marianna Vazzana Undi due anni per “salvare“scuole materne -, Pergolesi,e Toce - permettendo a bambini e insegnanti di restare nelle storiche sedi, in attesa di trovare una soluzione più stabile per nove: all’elenco si aggiungono quelli di via Gola, Gran San Bernardo, Mompiani, Palmieri e Lulli. Dopo proteste, raccolte firme e incontri la prima certezza è in una delibera della Giunta milanese: "La continuità del servizio è assicurata da un nuovo contratto di locazione concordato fra il Comune di Milano e la proprietà deiedifici", assicurano da Palazzo Marino. Nessuna chiusura né trasloco in vista. La direzione Demanio e Patrimoni di Palazzo Marino ha trovato la quadra con la “Casa dei Ragazzi Istituto Assistenza Minori e Anziani - Iama Onlus“, proprietaria degli spazi in cui hanno sede lescuole dell’infanzia.