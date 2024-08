I sindacati contro ogni forma di sfruttamento | Servono sicurezza e legalità dei contratti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) di Gaia Parrini È per quel ragazzo cardiopatico che lavora in cucina, e a cui è stata rimossa l’aria condizionata nelle ore di lavoro, per la ragazza che ha “osato“ chiedere, durante un colloquio, quanto sarebbe stata retribuita. Per quella che si è “permessa“ di ammalarsi durante la stagione estiva e per le 35 dimissioni nel contesto turistico e le due stagionali nel commercio, ricevute da Filcams Cgil, ancora prima della loro scadenza, a causa della situazione degradante e didell’ambiente lavorativo.