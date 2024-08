Toti-gate | sarà Andrea Orlando a redimere la Liguria disonorata?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Solo chi non conosce la realtà genovese può stupirsi dell’adescamento di David Ermini a mezzo lucroso ingaggio in Spininvest, la holding della famiglia Spinelli, da parte di Sciu Aldo; il principale ufficiale pagatore della banda affaristica portata alla luce dal. Ultima di una serie di campagne acquisto, da parte dello schieramento business oriented al basilico, finalizzate ad assicurarsi servizi e fedeltà da parte di esponenti locali della nomenclatura all’opposizione: dal capogruppo piddino in consiglio comunale Angelo Terrile, un avvocato sbarellato senza alcuna competenza ai vertici dell’Ente Bacini del porto genovese con un emolumento di 73mila euro, al signore delle tessere congressuali Mauro Vianello, gratificato dall’ex Presidente dell’Autorità Portuale Paolo Signorini con una consulenza da 200mila euro.