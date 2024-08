La Beta di UFL è disponibile ora! Solo per 2 giorni

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 2 agosto 2024) Amanti del calcio e dei giochi annessi, preparatevi per un fine settimana ricco di emozioni! UFL ènella sua versione OpenWeekend, che ha inizio il 2 agosto alle 12:00 UTC e termina il 4 agosto. Questa è la vostra occasione per immergervi nell’azione e scoprire il gioco prima del suo lancio ufficiale. Durante questo weekend, avrete l’opportunità di testare una varietà di caratteristiche del gioco e fornire back preziosi agli sviluppatori. Che siate giocatori esperti o nuovi appassionati, l’Openpromette di offrire qualcosa per tutti. Come scaricare UFL PlayStation 5: Visita il PlayStation Store sulla tua console, cerca “UFL” e scarica il gioco direttamente sulla tua PlayStation. Xbox Series X/S: Vai al Microsoft Store sulla tua console Xbox, cerca “UFL” e scaricalo sulla tua Xbox.