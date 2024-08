Voli rumorosi e accuse aeroporto infastidito risponde al Comune | Ma quale inerzia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bologna, 1 agosto 2024 – Dai taxi all’, i due bersagli di Palazzo d’Accursio. E nel giorno in cui le auto bianche hanno ribadito la necessità di un dialogo con Palazzo d’Accursio, anche il Marconi ha risposto al. Toni duri anche dal board dello scalo. Non ci sono richieste di dimissioni per assessori, ovviamente, ma ormai il filo dello scontro è tesissimo. Emily Clancy, vicesindaca, e Federica Mazzoni, segretaria provinciale del Pd e presidente del Quartiere Navile, due giorni fa avevano parlato di “” da parte dell’riguardo al problema del rumore, un’uscita decisa dopo l’ultima riunione della commissione aeroportuale. Un addebito che i vertici del Marconi hanno rispedito con forza al mittente, parlando di “stupore e disappunto.