Piji & Emmet Ray Manouche 4et al Festival Frattempi

(Di giovedì 1 agosto 2024) PORDENONE – Torna a Tramonti di Sopra (Pordenone) ilcon un evento/spettacolo del quartettoRay4et. Appuntamento domenica 4 agosto, dalle ore 20.30, nell’area polifunzionale (in Via Monte Rest, 20). L’ingresso è gratuito. Sul palco il poliedrico artista romano, protagonista dell’Electro swing, genere musicale che lo stesso artista riassume così: “Quando il tempo sincopato dello swing si mescola con la canzone italiana, e i suoni di legno del jazzdi Django Reinhardt si shakerano con i testi ironici e poetici, allora quello è un cocktail firmato, al gusto di electro swing “. Il cantautore romano, per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia, vanta all’attivo quasi 1000 concerti, 18 premi vinti, 20 format radiofonici condotti, 15 spettacoli teatrali, 4 libri pubblicati e tante collaborazioni prestigiose.