LIVE Errani Paolini-Watson Boulter Olimpiadi tennis in DIRETTA | la coppia britannica improvvisata tra le azzurre e la semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel quarto di finale olimpico di doppio femminile tra. Ci siamo, con una vittoria oggi si entra nel giro delle medaglie! Accedendo insi ha la possibilità, perdendola, di giocare lo spareggio per il bronzo contro la perdente dell’altra. Nella giornata di ieri sono “saltate” le teste di serie n.1 Gauff/Pegula, statunitensi.hanno veramente una chance enorme di issarsi non solo a medaglia, ma non ci spingiamo oltre per ora. SI GIOCA ALLE 13! Le avversarie per un posto nelle ultime 4 coppie sono britanniche, e non giocano insieme durante la stagione, trattasi di Heathere Katie