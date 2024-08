L' adidas Superstar Millennium è tornata di moda

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alla fine degli anni '90, l'hype per le sneaker chunky era enorme. In quel momento era stata presentata l': una versione ingrandita di un modello d'archivio. Questo modello massiccio ebbe un grande successo tra gli skater, ma per ragioni sconosciute, l'azienda tedesca di abbigliamento sportivo decise di accantonare completamente la linea. E dopo quasi 30 lunghi e difficili anni, èCore BlackLe 20 più grandi collaborazioninella storia delle sneakerDa Bad Bunny a Yohji Yamamoto, ecco i modelli in collab che hanno dato lustro all'iconico trifoglio La parte superiore della, che ritorna nella classica combinazione di colori Core Black e Cloud White, è quasi identica allaclassica. Tomaia in pelle, marchio a tre strisce e il leggendario design a conchiglia sul davanti.