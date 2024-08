La Pro Loco Gioiese Ets presenta la ‘Sagra degli Antichi Sapori’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiConferenza stampa dizione, domani venerdì 2 agosto, della SagraSapori, giunta quest’anno alla edizione n.25 ed in programma dal 13 al 18 agosto prossimi nel centro. Con inizio alle ore 18,30, nella sala consiliare del Comune, i vertici della Proincontreranno giornalisti ed operatori dei mass media per illustrare nel dettaglio il programma integrale dell’evento che animerà il Ferragosto nel Matese. Saranno presenti il presidente Tiziana Mennone con l’intero Consiglio direttivo della Pro, il sindacoGiuseppe Gaetano con gli assessori comunali, e quanti contribuiranno, con il loro impegno, anche quest’anno alla perfetta riuscita della kermesse enogastronomica per eccellenza tanto dell’alto casertano quanto della vicina Valle Telesina.