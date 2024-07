Stadio Arechi e campo provvisorio a Salerno | bando da 103 mln per la riqualificazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Al via ilper i lavori di ristrutturazione dellodella Salernitana. L’Agenzia regionale universiadi per lo sport (Arus) di Napoli assegna l’accordo quadro con un unico operatore economico riguardante l’appalto misto di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture per il programma didegli stadie Volpe aper la durata massima di 4 anni. L’intervento, dal valore complessivo di 103.074.452 euro, prevede la costruzione di unoda circa 15mila posti alVolpe dove giocherà la Salernitana nel periodo in cui saranno svolti i lavori didello, sede delle partite casalinghe del club campano.