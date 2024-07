Rifiuti si cambia rotta | Niente più sacchi dove creano disagio Idea bidoni ’intelligenti’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Superare idi carta e plastica in stradadisagi". Non sarà una marcia indietro totale, non si torna per capirsi ai vecchi cassonetti in strada. E nessuno d’altronde si aspettava un dietrofront sul porta a porta che avrebbe comportato un ricaduta politica clamorosa. Ma di sicuro siamo di fronte alla vigilia di una robusta correzione disulla raccolta dei. Il sindaco Massimo Mezzetti con gli assessori all’Ambiente Vittorio Molinari e alle Società partecipate Paolo Zanca ha incontrato lunedì l’amministratore delegato del gruppo Hera Orazio Iacono e il presidente esecutivo Cristian Fabbri. L’obiettivo è facilitare nelle zone più critiche il conferimento ed eliminare il degrado dei cumuli abbandonati per ore se non per giorni a cielo aperto nei punti più disparati.