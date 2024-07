Il frizzante oroscopo di agosto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Qualche previsione (e qualche consiglio) per le vacanze estive, sempre che le facciate Ariete Cari ariete: "Shake it off", come direbbe Taylor Swift, perché questo mese sarete più esplosivi di Donald Trump su Twitter. Il vostro spirito combattivo vi porterà a litigare persino con il riflesso allo specchio. Il piatto del mese: una bella insalata di rabbia e frustrazioni condita con olio di gomito. Per rilassarvi, guardate Rambo in loop e immaginate di essere Sylvester Stallone che combatte contro le zanzare intorno alle orecchie alle 4 del mattino nel buio della stanza. Toro Come Adele che rotola nel suo successo a Monaco con una residenza di 10 live ad, voi rotolerete nella noia, questo mese. A ognuno il suo. La vostra testardaggine sarà più forte del cemento armato, utile per resistere alle tentazioni o per crearne di nuove.