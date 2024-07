Charlotte Casiraghi | i suoi jeans mom fit must per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Quando si parla di moda,è sempre una garanzia di eleganza e stile. La figlia di Carolina di Monaco, nota per il suo gusto impeccabile e la sua capacità di anticipare le tendenze del momento, ha svelato lo scorso giugno uno dei trend che domineranno la stagione estiva del: iin versione mom fit. Questo specifico modello di pantalone, apprezzato per la sua vestibilità comoda e al tempo stesso chic, è destinato a diventare l’alleato di stile perfetto per ogni occasione. Il, simbolo di versatilità e semplicità, si conferma un capo essenziale nel guardaroba di chiunque, arrivando persino in quello dei reali. Può essere abbinato a un’ampia varietà di vestiario, dai top leggeri alle giacche strutturate, riuscendo a mantenere sempre un look fresco ma anche raffinato.