Ana Carvajal e il suo salto verso Parigi 2024 | Già in aria sapevo che avevo ottenuto la qualificazione

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Anae il suo: "Già inchela" Immagina di prendere slancio, spiccare un volo dal trampolino e atterrare in un sogno olimpico. Questa non è solo una fantasia per Ana, la ragazza spagnola che con grinta e talento punta drittoi Giochi di. Da Madrid alle luci della scena internazionale, Ana a soli diciassette anni ha raggiunto un traguardo inimmaginabile per molti: laalle Olimpiadi. Questa giovane promessa dei tuffi, che si esibisce elegantemente dal trampolino di 10 metri, ha dimostrato che, con dedizione ed entusiasmo, anche gli obiettivi più alti sono alla portata. Un semplice hobby iniziato nelle acque di Villanueva de la Cañada è diventato la sua missione di vita.