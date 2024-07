Osimhen al Chelsea per 70 milioni più Lukaku sarebbe un’operazione riformista la migliore possibile oggi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2024)alper 70più, laDate le condizioni attuali, l’eventuale trasferimento dialper 70più. Nonostante le smentite dell’agente. De Laurentiis prenderebbe atto (finalmente) della realtà, dell’effettivo valore del calciatore, delle condizioni del calciomercato, e otterrebbe il massimo. Più o meno 95. Perchéil Napoli lo avrebbe pagato 25. Poi, magari a bilancio ne andranno 40 madi fattoceduto – se l’affare andasse in porto – per 95. Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco peró è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli.