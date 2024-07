Operazione antimafia a Pannarano | eseguita misura cautelare per tentata estorsione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Identificato il mandante dell’ai danni di un’impresa edile: le indagini sono ancora in corso Nella mattinata odierna, nel Comune di(BN) i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, hanno eseguito un’ordinanza applicativa dipersonale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale, nei confronti di un indagato, gravemente indiziato in concorso con altre del reato diaggravata dal metodo mafioso. L’indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento, scaturisce dalla denuncia presentata il 4 Ottobre 2023 dall’amministratore di un’impresa edile casertana impegnata nei lavori di rigenerazione ed adeguamento dell’impianto sportivo di(BN), appaltati dal medesimo comune per un valore di circa 700.